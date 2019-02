US-Popstar Ariana Grande ist erst 25 Jahre alt. Nun hat sie einen Rekord gebrochen, der mehr als doppelt so alt ist wie sie selbst. Einen Rekord, den damals noch die Beatles aufstellten. 1964 belegten sie die ersten drei Plätze der US-Singlecharts "Billboard Hot 100" mit ihren Songs "Can't Buy Me Love", Twist and Shout" und "Do You Want to Know a Secret".

Genau das schaffte Grande nun, ihrerseits mit den Stücken "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next".

Noch ein Rekord für Ariana Grande

Außer diesem Kunststück gelang ihr sogar noch ein weiteres: Als erste Künstlerin ist sie unter den ersten 40 in den offiziellen Charts der USA, den "Billboard Hot 100", mit ganzen elf Songs vertreten. Jeder der Songs ist von ihrem neuen Album "Thank U, Next". Erst im April stellte die Rapperin Cardi B. diesen Rekord auf.

Errechnet werden die Charts aus Daten zum Streaming, Abspielungen im Radio und dem Internetverkauf.

Quellen: "Billboard.com"