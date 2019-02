Ariana Grande kehrt fast zwei Jahre nach dem Terroranschlag zurück nach Manchester. Die 25-Jährige wird als Headliner beim "Pride"-Festival 2019 auftreten. Ursprünglich sollte sie schon 2018 dort auftreten sollte, musste aber aus Platz- und Sicherheitsgründen absagen.

Die amerikanische Sängerin hat eine besondere Verbindung zu der Stadt in England. Am 22. Mai 2017 kam es bei einem ihrer Konzerte dort zu einem Terroranschlag. Kurz vor Ende des Konzerts erschütterte eine Explosion das Foyer der Manchester Arena. Ein Selbstmordattentäter hatte sich dort in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche, das jüngste war erst acht Jahre alt.

Zwei Wochen später kehrte Grande für ein Benefiz-Konzert nach Manchester zurück. Im "Old Trafford Chricket"-Stadion trat sie unter dem Motto "One Love Manchester" neben Künstlern wie Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus und Coldplay auf.

Ariana Grande: "Ich kann es nicht abwarten, euch zu sehen"

Im August kehrt Grande, die im Herbst im Rahmen ihrer Welttournee auch nach Deutschland kommt, erstmals wieder zurück nach Manchester. Das Festivalgelände ist nur eine zehnminütige Autofahrt von der Arena entfernt, in der sie damals auftrat. Auf Twitter erklärte die Sängerin, sie sei begeistert davon, als Headliner bim "Pride"-Festival auftreten zu dürfen und fügt hinzu: "Mein Herz. Ich kann es nicht abwarten, euch zu sehen und ich liebe euch so so sehr."

manchester babes, i’m so thrilled to be headlining pride. my heart. i cant wait to see u and i love u so so much. — Ariana Grande (@ArianaGrande) February 25, 2019

Die Nachricht kommt zeitgleich mit einem neuen Rekord, den der Popstar aufstellt. Die Sängerin hat nämlich Kollegin Selena Gomez als beliebteste Frau auf Instagram abgelöst. Grande folgten auf dem sozialen Netzwerk am Dienstagmorgen mehr als 146,3 Millionen Fans - rund 45.000 mehr als Gomez. Diese war für längere Zeit der beliebteste Promi auf Instagram und wurde im vergangenen Oktober von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo abgelöst, der mittlerweile rund 156 Millionen Follower hat.

Erst vor kurzem brach Ariana Grande einen mehr als 50 Jahre alten Rekord der Beatles, weil sie in den US-Singlecharts gleichzeitig die drei obersten Ränge belegte. In der Hitliste des US-Musikmagazins "Billboard" stand sie mit "7 Rings," "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next" an der Spitze. Das gelang zuvor im Jahr 1964 nur der legendären Band aus Liverpool mit "Can't Buy Me Love," "Twist and Shout" and "Do You Want to Know a Secret".

Quelle: "Manchester Pride", "Twitter"