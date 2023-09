Veranstalter: In diesem Jahr keine American Music Awards

Vergangenes Mal schrieb Superstar Taylor Swift mit insgesamt 40 Ehrungen AMA-Geschichte - dieses Jahr findet die seit 1990 jährlich stattfindende Preisverleihung nicht statt.

Die American Music Awards werden in diesem Jahr nicht vergeben. Die nächste Verleihung der Ehrungen, die zu den wichtigsten Auszeichnungen der US-Musikbranche gehören, werde "im Frühjahr 2024" stattfinden, sagte eine Sprecherin der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Anstelle dessen würden die Billboard Music Awards auf den November verschoben, bei denen die Fachzeitschrift "Billboard" die erfolgreichsten Musiker und Musikerinnen des Jahres auszeichnet. Das Event soll am 19. November stattfinden. Die Rechte an beiden Preisverleihungen gehören demselben Veranstaltungsunternehmen, Dick Clark Productions.

Die Billboard Music Awards werden seit 1990 jährlich vergeben - bis 2006 stets im Dezember, seitdem im Frühjahr. Die American Music Awards (AMAs), bei denen Fans über die Gewinner abstimmen können, werden seit 1974 verliehen - bis 2003 stets im Januar oder Februar, seitdem im November oder Oktober. Im vergangenen November hatte Superstar Taylor Swift bei den 50. American Music Awards sechs Trophäen abräumen können. Mit insgesamt 40 Ehrungen ist sie die Musikerin mit den meisten AMA-Auszeichnungen in der Geschichte der Preisverleihung, noch vor Michael Jackson mit 26 Trophäen.