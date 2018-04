Tim ”Avicii” Bergling har gått bort, 28 år gammal. Artisten spelade på prins Carl Philips och prinsessan Sofias bröllop, och i ett gemensamt uttalande säger de: "Det är med stor sorg som vi mottagit beskedet att Tim Bergling har gått bort. Vi är tacksamma för att vi fick lära känna honom och beundrade honom som artist och den fina person som han var. Han gjorde vårt bröllop oförglömligt med sin fantastiska musik. Våra varmaste tankar går till hans familj." ⬛️ Svep till vänster för att se en bild på prins Carl Philip och prinsessan Sofia på Aviciis sista konsert i Sverige. _________________________ Foto: Amy Sussman / TT / Alex Ljungdahl Tim "Avicii” Bergling has passed away, 28 years old. The world renowned DJ played at prince Carl Philip and princess Sofia's wedding, and they have released a joint statement in regards to his passing: ”It is with great sorrow we are reached by the message that Tim Bergling has passed away. We are grateful to have gotten to know him, and we admired him as an artist and as well as a good person. He made our wedding unforgettable with his amazing music. We extend our warmest thoughts to his family.” ⬛️ Swipe to the left to see a picture of prince Carl Philip and princess Sofia at Avicii's last concert in Sweden.

