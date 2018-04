Tim Bergling alias Avicii sieht so aus, als ob er richtig Spaß hätte. Ein breites Lächeln ziert sein Gesicht. Neben ihm grinst ein blondes Mädchen. Laut der "Bild" handelt es sich um Kelly-Lee, einer Südafrikanerin. Aufgenommen wurde das Bild in der vergangenen Woche im Oman. In der Luxus-Hotelanlage "Muscar Hills Resort", in der Avicii seinen Urlaub verbrachte. Eigentlich hätte er längst abreisen sollen. Doch Medienberichten zufolge hat er seinen Aufenthalt um acht Tage in dem Resort verlängert. Er sei bester Laune gewesen und habe den Urlaub sehr genossen, berichten Augenzeugen gegenüber der "Daily Mail".

Maitrai Joshi, ein DJ aus Oman, hatte Avicii vergangenes Wocheende getroffen. Beide posierten für ein Bild, dass das Hotel auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Auch er kann sich den Tod des DJ nicht erklären. "Ich weiß nicht, was passiert sein könnte. Er war wirklich nett und schien glücklich", so Maitrai Joshi. "Avicii hat erzählt, dass er das erste Mal im Oman sei und dort Urlaub mache."

Avicii nahm sich Zeit für Fans

Solche Bilder - ob nun mit aufgesetztem Lachen für die Fans oder tatsächlich ehrlicher Freude - wirken heute, einen Tag nach dem offiziellen Bekanntwerden des Todes, besonders tragisch. Wie "TMZ" berichtet, habe sich der 28-jährige Star- DJ in den vergangenen Tagen vor seinem Tod noch mit Duzenden Fans beschäftigt und Fotos mit ihnen gemacht. Auch wenn sich der Star von der Bühne zurückgezogen hat: Seinen Fans widmete er Zeit.

Der Tod des schwedischen DJs, der mit Hits wie "Make me up" international bekannt wurde, gibt Rätsel auf. Laut "TMZ" soll sein älterer Bruder David Bergling nur wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des Todes im Oman angekommen sein. Bislang ist über die Todesursache nichts bekannt. Das Management hatte lediglich kommuniziert, dass der Star-DJ am Freitagnachmittag tot aufgefunden worden sei.