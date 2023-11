Die Beatles zaubern wieder – so hört sich "Now and Then" an

Neue Single 53 Jahre nach dem Aus Die Beatles zaubern wieder – so hört sich "Now and Then" an

von Luisa Schwebel Vor 53 Jahren trennten sich die Beatles, vor fast 43 wurde John Lennon erschossen. Jetzt machen die Fab Four erneut Magie gemeinsam und veröffentlichen eine nie zuvor gehörte Single.

John, Paul, Ringo und George: Zuletzt waren die vier Beatles vor 53 Jahren vereint, kurz bevor ihre Trennung Fans auf der ganzen Welt erschütterte. Heute leben von ihnen nur noch zwei, Paul McCartney und Ringo Starr, und doch haben die Fab Four einen neuen Song veröffentlicht. "Now and Then" heißt das Stück, und es ist in vielerlei Hinsicht revolutionär.

Beatles: Neuer Song "Now and Then"

In einem Kurzfilm zum Song-Release erklärt Paul McCartney, wie es zu dem Stück kam. Fast 15 Jahre dem Mord an John Lennon im Dezember 1980 übergab seine Witwe, Künstlerin Yoko Ono, diverse Tapes des Briten an seine Beatles-Kollegen. Lennons und Onos Sohn Sean erzählt im Film zum Song, dass sein Vater trotz seiner Aufgaben als Vater weiterhin musizierte. Über Jahre hinweg nahm er Tapes auf, spielte auf der Gitarre oder dem Klavier und sang. Ein wertvoller Schatz, dessen waren sich auch seine Bandkollegen Mitte der Neunzigerjahre bewusst.

Und so setzten sich Paul, Ringo und damals auch George Harrison zusammen und versuchten, aus Lennons Aufnahmen neue Lieder zu komponieren. "Es war äußerst berührend, sie nach all diesen Jahren, in denen mein Vater bereits weg ist, zusammenarbeiten zu hören", sagt Sean Ono Lennon in der Kurzdoku. McCartney wiederum stellte sich selbst die Frage, ob Lennon gewollt habe, dass die drei Beatles seine Kunst zu Ende führen. "Nehmen wir an, ich hätte die Möglichkeit, John zu fragen: 'Möchtest du, dass wir deinen letzten Song zu Ende schreiben?' Ich sage es dir. Ich weiß, die Antwort wäre 'Yeah' gewesen. Er hätte es geliebt", sagt er im Kurzfilm.

In den Neunzigerjahren gab es allerdings ein Problem: Die Technologie war damals noch nicht gut genug, um Lennons Stimme auf dem Band von dem Klavier zu trennen. Nach dem Tod von George Harrison 2001 wurde das Projekt schließlich gänzlich auf Eis gelegt, berichtet McCartney.

Erst neueste KI-Technologien machten die musikalische Reunion der vier Beatles möglich. Während seiner Arbeit an der Doku "Get Back" schaffte es Regisseur Peter Jackson, Lennons Stimme zu extrahieren. Die Aufnahme schickte er schließlich an McCartney. "Da war sie, Johns Stimme, kristallklar", sagt der 81-jährige McCartney in der Doku. Ein emotionaler Moment, der auch bei Beatles-Fans für Gänsehaut sorgen dürfte. Gemeinsam mit Schlagzeuger Ringo beendete McCartney die Arbeit am Song, die Lennon in den Siebzigern begonnen, und an der George Harrison in den Neunzigern mitgearbeitet hatte. "Es ist ziemlich emotional, und wir spielen alle mit. Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", sagt er. "Now and Then", so Sean Ono Lennon, "ist der letzte Song, den mein Vater, Paul, George und Ringo zusammen machen konnten. Es ist wie eine Zeitkapsel und es fühlt sich so an, als ob alles so sein sollte."

Rührende Hommage an George Harrison

Nicht nur für die älteren Beatles-Fans ist der neue Song ein Glücksfall. Besonders jüngere Anhänger der Band erleben zum ersten Mal, wie die Beatles ein neues Lied veröffentlichen, das es bislang noch nie zu hören gab. "Now and Then" ist eine Ballade, deren Text wohl nicht besser widerspiegeln könnte, wie sich viele Menschen beim Gedanken an die vier Musiklegenden fühlen. Und sie gibt einen Einblick in Lennons Gedanken in der Zeit nach der Trennung der Band und vor seinem zu frühen Tod.

"I know it's true / It's all because of you / And if I make it through / It's all because of you", singt er und klingt so klar, als hätte er den Song gerade erst im Studio eingesungen. Richtig emotional wird es mit der dritten Strophe. "Now and then / I miss you/ Oh, now and then / I want you to be there for me", singt Lennon, gefolgt von einem Gitarrensolo von McCartney, das als Hommage an den verstorbenen George Harrison zu verstehen ist. Denn er spielt Slide-Gitarre, eine spezielle Technik, die Harrison selbst oft genutzt hat und bei der der Musiker mit einem harten Gegenstand – oft aus Glas oder Metall – über die Saiten geht.

Am 3. November wird das Video zum Song "Now and Then" erscheinen. Und auch hier dürfen sich ältere wie jüngere Beatles-Fans auf einige besondere Szenen freuen. Kopf hinter dem Video ist erneut Filmregisseur Peter Jackson, der von mehreren Seiten Unterstützung erhalten hat. So überließ Apple Corps Ltd./Capitol/UMe über zehn Stunden Filmmaterial, das während der Studio-Arbeit von Paul, George und Ringo in den Neunzigern entstand.

"Um die Sache abzurunden, stellte Pete Best freundlicherweise ein paar kostbare Sekunden von den Beatles in ihren Lederklamotten zur Verfügung, den frühesten bekannten Film von den Beatles, der noch nie zuvor gesehen wurde", sagte Jackson über Ringo Starrs Schlagzeug-Vorgänger. "Als ich dieses Material sah, änderte sich die Situation völlig – ich konnte sehen, wie ein Musikvideo gemacht werden könnte", so der Neuseeländer.

Im Netz sorgt "Now and Then" bereits für gerührte Reaktionen unter Fans. Oasis-Star Liam Gallagher äußerte sich auf X, vormals Twitter. "'Now and Then' absolut unglaublich, biblisch, himmlisch, herzzerreißend und herzerwärmend zugleich – lang leben die Beatles", schrieb er. Die Beatles zaubern, now and then – jetzt wie damals.