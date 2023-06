53 Jahre nach dem Ende der Gruppe hat Paul McCartney einen "letzten" Beatles-Song in Aussicht gestellt. Basis soll ein Demotape von John Lennon sein – das mithilfe der KI bearbeitet worden ist.

Noch in diesem Jahr soll ein neuer Beatles-Song erscheinen. Das verriet Paul McCartney in einem in dem Radiosender BBC 4 gesendeten Interview. Die Ankündigung gilt als kleine Sensation: Die Band hatte sich 1970 aufgelöst, mittlerweile leben nur noch zwei der vier Musiker: 1980 wurde John Lennon in New York erschossen, 2001 verstarb Gitarrist George Harrison.

Das hindert McCartney jedoch nicht daran, noch einen letzten Song zu veröffentlichen: Der Musiker, der in wenigen Tagen am 18. Juni 81 wird, hat in dem halbstündigen Radiogespräch verraten, wie die Produktion zustande gekommen ist: Offenbar hat die künstlicher Intelligenz (KI) dabei nachgeholfen, die Stimme Lennons hörbar zu machen. Als Grundlage habe ein altes Demotape gedient, dessen Qualität McCartney als "miserabel" bezeichnet. Dank der KI sei es möglich gewesen, Lennons Stimme von der Klaviermusik auf dem Tape zu trennen.

Ab 1995 veröffentlichten die Beatles ihre "Anthology"-Reihe

Es handelt sich dabei laut BBC offenbar um den 1978 entstandenen Song "Now And Then". Der war bereits 1995 schon einmal im Gespräch, Teil der ab 1995 veröffentlichten "Anthology"-Reihe zu werden. Damals wurden die beiden Songs "Free As A Bird" und "Real Love" als erste neue Beatles-Songs seit 25 Jahren veröffentlicht. Produzent Jeff Lynne hatte damals die Demos neu aufbereitet.

1994 bekam McCartney von John Lennons Witwe Yoko Ono eine Kassette, auf der sich mehrere Songs befanden, die Lennon kurz vor seinem Tod aufnahm, das Tape trug die Aufschrift "Für Paul". Die darauf enthaltenen Stücke seien provisorisch auf einem Kassettenrekorder aufgenommen worden, der Musiker habe dabei in seinem New Yorker Apartment am Klavier gesessen.

1995 wurde er für "Anthology" jedoch verworfen - laut McCartney habe sich der damals noch lebende George Harrison dagegen ausgesprochen - er hielt die Klangqualität von Lennons Gesangsspur für zu schlecht. Damals Pech für alle Beatles-Fans - heute ihr Glück: Nur die damalige Ablehnung ermöglicht es ihnen, im Jahr 2023 einen neuen Song der Fab Four zu hören.

Verwendete Quelle: "BBC.com"