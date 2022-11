Sehen Sie im Video: Beatles veröffentlichen neues Musikvideo – mit faszinierend schöner Technik.









STORY: Die Beatles haben am Dienstag ein neues Musikvideo zu ihrem Song "I'm Only Sleeping" aus dem Jahr 1966 vorgestellt. Die Regie und Realisation lag bei der britischen Filmemacherin Em Cooper. Bei dieser aufwendigen Technik wird an einem Animationspult jedes Bild einzeln erstellt, wie Cooper kürzlich in London erklärte: "Der Film besteht aus einzelnen Ölbildern. Ich glaube, es sind über 1300. Aber ja, ich male ein Bild, dann wische ich es weg und male das nächste Bild und das nächste und das nächste. Das ist mein Prozess. Es ist also wirklich oldschool - Bild für Bild." Der Song ist Teil des 1966 erschienenen Albums "Revolver" und nun Teil einer Neuauflage, bei der auch Remixe und eine erweiterte Trackliste enthalten sind. Die Veröffentlichung des Videos zu "I'm Only Sleeping" feierte seine Premiere im Londoner Immersive Venue OUTERNET.

Mehr