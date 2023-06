von Eugen Epp Popsängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert von einem Handy im Gesicht getroffen. Der Werfer gab gegenüber der Polizei an, er sei einem Trend auf TikTok gefolgt.

Während ihres Konzerts in New York sank US-Popsängerin Bebe Rexha plötzlich zu Boden. Ein Handy, das aus der Menge geflogen kam, hatte sie direkt am Kopf getroffen. Die Musikerin wurde von der Bühne gebracht.

Den mutmaßlichen Täter hatte die Polizei schnell identifiziert: Das NYPD meldete die Festnahme eines 33 Jahre alten Mannes. Der Konzertbesucher habe "absichtlich ein Mobiltelefon" auf die Sängerin geworfen, zitiert die "Washington Post" aus einem Statement der Polizei. Mittlerweile hat sich der Mann auch ausführlicher dazu geäußert. Offenbar steckte ein TikTok-Trend hinter dem Wurf.

Popstar Bebe Rexha kam mit blauem Auge davon

Es gehe dabei darum, Prominenten auf der Bühne sein Handy zuzuwerfen, in der Hoffnung, sie würden damit ein Foto machen, erklärte der 33-Jährige laut "New York Post" gegenüber der Polizei: "Ich stand in der zweiten Reihe und dachte, dass sie in meine Richtung guckt. Aber mein Handy landete nicht neben ihr, sondern traf sie im Gesicht." Er habe gedacht, die Aktion wäre "lustig".

Auch sein Anwalt argumentierte, sein Mandant habe nicht etwa in böser Absicht gehandelt, sondern sei dem Trend auf der Video-App gefolgt: "Als Fan war es seine einzige Intention, dass Frau Rexha mit seinem Handy Fotos macht und es ihm als Erinnerung wieder zurückgibt. Er hatte nie vor, sie zu verletzen." Auch bei Konzerten von Billie Eilish und Harry Styles hatten einzelne Fans ihre Smartphones auf die Bühne geworfen.

Wie gefährlich dieser Trend sein kann, wenn die Stars aus größerer Entfernung mit dem Handy am Kopf getroffen werden, zeigte sich allerdings im Fall von Bebe Rexha. Die 33-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Später postete sie ein Selfie mit einem blauen Auge und einer genähten Platzwunde. Der Werfer wird wegen Körperverletzung angeklagt, kam aber vorerst ohne Kaution frei. Ende Juli steht für ihn der erste Gerichtstermin an.

