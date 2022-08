Beyoncé hat erst kürzlich ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht. Nach Kritik an einem behindertenfeindlichen Wort in ihrem Songtext von "Heated" ändert sie die Passage.

Nach Kritik hat die US-Sängerin Beyoncé den Text von einem der Songs auf ihrem frisch veröffentlichten Album "Renaissance" geändert. In der usprünglichen Version des Songs "Heated" benutzt die Musikerin das Wort "spaz" in verschiedenen Variationen, was auf Deutsch in etwa "abdrehen" oder "toben" bedeuten kann, aber auch als abwertender Begriff für Menschen mit Behinderung benutzt wird.

"Es fühlt sich wie ein Schlag ins Gesicht an", beschrieb es Behindertenfürsprecherin Hannah Diviney gegenüber der "BBC". "Ich bin müde und frustriert, dass wir dieses Gespräch so schnell wieder führen, nachdem wir eine so aussagekräftige und fortschrittliche Antwort von Lizzo erhalten haben."

Beyoncé habe die verletzende Sprache nicht absichtlich benutzt

"Das Wort, das nicht absichtlich in verletzender Weise benutzt wurde, wird ersetzt", zitierten zahlreiche US-Medien am Montag eine Sprecherin von Beyoncé. "Renaissance" ist das siebte Studioalbum der Künstlerin und war erst vor wenigen Tagen erschienen. Beyoncé reagiert laut "BBC" so auf die Kritik: "Als dicke schwarze Frau in Amerika wurden viele verletzende Worte gegen mich verwendet, ich verstehe also, welche Macht Worte haben können (ob absichtlich oder in meinem Fall unbeabsichtigt)." Bereits im Juni hatte die Sängerin Lizzo nach ähnlicher Kritik dasselbe Wort in ihrem Song "Grrrls" ersetzt.