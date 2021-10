Seit September gilt in Texas ein verschärftes Abtreibungsgesetz. Popstar Billie Eilish bezog bei einem Konzert in dem US-Bundesstaat klar Stellung dagegen – mit Worten und einer Geste.

Popstar Billie Eilish hat bei einem Konzert in Austin, Texas eindeutig Position zum neuen Abtreibungsgesetz in dem US-Bundesstaat bezogen. "Ich habe die Schnauze voll von alten Männern", sagte sie bei ihrem Auftritt. "Mein Körper, meine verdammte Entscheidung!", rief die 19-Jährige und streckte den Regierenden ihren Mittelfinger entgegen, während hinter ihr auf der Bühne der Schriftzug "Bans off our Bodies" ("Verbote weg von unseren Körpern") zu lesen war.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Eilish verriet, dass sie das Konzert beinahe hätten platzen lassen. Aufgrund des neuen Abtreibungsgesetzes habe sie zunächst gar nicht in Texas spielen wollen: "Weil ich diesen verdammten dafür Ort bestrafen wollte, dass zugelassen wird, dass das hier passiert. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ihr die Opfer seid", rief sie ihren Fans entgegen. Die Besucher:innen des Konzerts forderte sie dazu auf, gegen die Regierung zu protestieren: "Wir müssen ihnen sagen, dass sie verdammt nochmal die Schnauze halten sollen!"

Billie Eilish setzt Zeichen gegen Herzschlag-Gesetz

Das sogenannte Herzschlag-Gesetz aus Texas ist seit Anfang in September in Kraft. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Eine Ausnahme ist nur für medizinische Notfälle vorgesehen, nicht aber zum Beispiel im Fall einer Vergewaltigung.

Das Gesetz ist äußerst umstritten, auch die US-Regierung von Präsident Joe Biden hält es für verfassungswidrig. Einen Eilantrag, um das Gesetz zu kippen, hatte der Oberste Gerichtshof allerdings abgelehnt. In den vergangenen Wochen kam es zu zahlreichen Demonstrationen in vielen US-Städten, unter anderem in Washington und New York, bei denen Frauen ihre körperliche Selbstbestimmung einforderten.

Auch viele Prominente beteiligen sich an den Protesten. Billie Eilish hatte das Abtreibungsgesetz bereits in einer Instagram-Story im vergangenen Monat scharf kritisiert. "Es macht mich krank, wie viele Männer nichts sagen, wenn es um Frauenrechte geht", schrieb der Popstar.

Quellen: "New York Post" / Billie Eilish auf Instagram / DPA