Gemeinsam mit Lord of the Lost Blümchen sorgt als Überraschungsgast beim Wacken für Kontroverse: "Warum lässt man die aufs Grundstück?"

Blümchen und Wacken – kann das gutgehen? Der 90er-Jahre-Popstar wagte sich gemeinsam mit Lord of the Lost auf die Bühne und löste unter den Metal-Fans eine Kontroverse aus.

Das Wacken Open Air ist eigentlich eher was für Fans der härteren Tonart. Trotzdem ist nicht alles Metal, was dort gespielt wird. Heino stand schon mal auf der Bühne. Die Kölner Mundart-Gruppe Höhner ebenfalls. Und nun eben auch Blümchen. Was sie da zwischen den Rockern von Lord of the Lost zu suchen hatte, konnten sich einige Metal-Fans allerdings nicht erklären.

Dass Jasmin Wagner, wie Blümchen eigentlich heißt, als Special Guest der Dark-Rock-Band ans Mikrofon durfte, hat vor allem damit zu tun, dass sie im vergangenen Jahr bereits an dem letzten Album der Gruppe mitgewirkt hat. Gemeinsam mit dem Sänger Chris Harms spielte sie eine Cover-Version des Roxette-Hits "The Look" ein – die sie nun auch bei ihrem Auftritt in Wacken zum Besten gaben.

Blümchen sorgt beim Wacken Open Air für gemischte Gefühle

Bei den versammelten Heavy-Metal-Freunden sorgte das Gastspiel erwartbar für gemischte Gefühle. Auf Facebook fragten sich Wacken-Fans etwa: "Blümchen und Lord of the Lost singen in Wacken nen Song von Roxette ... und animieren das Publikum zum mitsingen, welches aber keinen Bock hat... warum nur?" Oder auch: "Warum lässt man die aufs Grundstück?"

Doch auch Lord of the Lost haben seit ihrer Teilnahme beim diesjährigen Eurovision Song Contest – bei dem sie mit dem Song "Blood & Glitter" den letzten Platz belegten – unter eingefleischten Metal-Heads einen eher zweifelhaften Ruf. Für wesentlich größere Euphorie sorgte am gestrigen Freitag der Auftritt der Metal-Legenden von Iron Maiden.

Heavy-Metal-Festival Regen, Matsch und Einlass-Verbot – das ist die Schlammschlacht von Wacken Wacker bleiben, lautet das Motto in diesem Jahr. Wacken ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Oder eher: in die Matschpfütze.

Trotz einiger gerümpfter Metal-Nasen ließ sich Jasmin "Blümchen" Wagner in Wacken offensichtlich nicht die gute Laune verderben. Auf Instagram postete sie vor dem Auftritt ein Foto von sich vor dem ikonischen "Bullhead"-Logo des Festivals und kommentierte es fröhlich mit "Matsch-Monster! Can't wait to sing with Lord of the Lost tonight!"