von Jessica Kröll Erst vor kurzem brachte Britney Spears zusammen mit dem Rapper Will.i.am einen Song heraus. Jetzt gelang ihr mit Streams auf Spotify erstmals der Sprung in den sogenannten "Milliardärs-Club" – mit einem 20 Jahre alten Hit.

Sieben Jahre ist es her, dass Britney Spears ihr letztes Album veröffentlicht hat. Seitdem sorgte sie zwar immer wieder für Schlagzeilen – allerdings weniger durch ihre Musik. Doch das hat sich jetzt geändert. Denn am Wochenende wurde die Sängerin in den "Milliardärs-Club" von Spotify aufgenommen.

Ihr Song "Toxic" aus dem Album "In the Zone", welches im November 2003 veröffentlicht wurde, erreichte auf der Musikplattform eine Milliarde Streams – am selben Tag übrigens wie "Anti-Hero" von Taylor Swift. Damit gesellt sich die 41-Jährige zu anderen Künstlern, die dieses Ziel erreicht haben – darunter ABBA mit "Dancing Queen", Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody" oder Nirvanas "Smells Like Teen Spirit". Dabei war der Song ursprünglich für Kylie Minogue gedacht, die die Aufnahme des Liedes jedoch ablehnte, bevor er an Britney vergeben wurde. Laut Spotify ist "Toxic" der 449. Song, der die Marke von einer Milliarde Streams erreicht hat.

Britney Spears veröffentlichte Song mit Rapper Will.i.am

Musikalisch scheint es also wieder bergauf zu gehen für Britney Spears. Erst vergangene Woche veröffentlichte die zweifache Mutter einen Song zusammen mit dem Rapper Will.i.am. "Mind Your Business" ist ihre zweite Zusammenarbeit seit ihrem 2016 erschienenen Soloalbum "Glory" und seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021. Letztes Jahr tat sie sich mit Elton John für einen neuen Remix seines Klassikers "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1972 zusammen, der den Titel "Hold Me Closer" trägt.

Und wie eine Quelle der "Daily Mail" verriet, soll Spears noch "mehrere Alben" an neuer Musik in petto haben, die veröffentlicht werden sollen, sobald sie mit ihren neuen Memoiren fertig ist. Ihre mit Spannung erwartete Autobiografie "The Woman In Me" soll am 24. Oktober in den Regalen stehen.

Nach 13 Jahren unter Vormundschaft hatte Spears 2021 ihre Freiheit zurückerhalten. Ihr Vater Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Sehen Sie im Video: Nach dem Prozess um ihre Vormundschaft hat sich Britney Spears mit ihrem Freund in den Urlaub abgesetzt: Dort zeigt sie sich sichtbar glücklich, geht oben ohne über den Strand und postet Nacktbilder aus ihrer Unterkunft.

Quellen: Spotify, CNN, "Daily Mail"