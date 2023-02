Burt Bacharach, Komponist von Liedern wie "Raindrops Keep Fallin' On My Head" und "I Say a Little Prayer"

Arbeitete mit Sinatra & Co. "I Say a Little Prayer"-Songwriter Burt Bacharach mit 94 Jahren gestorben

Der legendäre US-Songwriter Burt Bacharach ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren im Kreise seiner Familie, wie seine Sprecherin Tina Brausam der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte. Als Todesursache nannte sie "natürliche Gründe". Zunächst hatten unter anderem die Associated Press und "New York Times" berichtet.

Seine von Stars wie Dionne Warwick, Aretha Franklin oder Frank Sinatra gesungenen Songs hatten immer wieder die Charts gestürmt. Bacharach, der auch Arrangeur, Dirigent und Produzent war und manchmal sogar selbst sang, platzierte in seiner Karriere mehr als 70 Titel unter den Top 40 der US-Charts. Zu seinen Evergreens gehören Songs wie "Do You Know the Way to San Jose", "Walk On By", oder "That's What Friends Are For".

Der in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri geborene Komponist arbeitete in seiner Karriere viel mit dem Songwriter Hal David zusammen, der 2012 verstarb. Zusammen schrieben sie unter anderem "Raindrops Keep Fallin' On My Head" für den Kultfilm "Zwei Banditen - Butch Cassidy und Sundance Kid" mit Paul Newman und Robert Redford aus dem Jahr 1969. Der Song wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Der mehrfache Oscar- und Grammy-Preisträger galt als Lieblingskomponist von Beach Boy Brian Wilson. Auch Frank Zappa war von der Eleganz und Leichtigkeit begeisterte, die er in den 1960ern in die Charts brachte. Auch die deutsche Ikone Marlene Dietrich begleitete Bacharach mehrere Jahre.