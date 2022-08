Die Geschichte von Calvin Bulgrin klingt fast wie ein Märchen: Ein Busfahrer veröffentlicht einen Song - und plötzlich klopft eine große Plattenfirma an. Auf dem Weg dahin musste der 27-Jährige jedoch einige Rückschläge einstecken.

Vom Tellerwäscher zum Millionär - das trifft es im Fall von Calvin Bulgrin nicht ganz. Dennoch könnte dem Busfahrer aus der Nähe von Lübeck eine ähnlich märchenhafter Aufstieg gelingen: Sein Ende Juli veröffentlichter Song "California Diva" erzielte in weniger als vier Wochen mehr als 1,67 Millionen Abrufe.

Da wurde sogar der Plattenriese Sony hellhörig - und kaufte den Song kurzerhand ein. Nun soll das Stück professionell vermarktet werden, derzeit findet am Timmendorfer Strand ein Videodreh statt, wie die "Lübecker Nachrichten" nicht ohne Stolz berichten. Bulgrin träumt im Gespräch mit der Tageszeitung bereits vom Fernsehen.

Calvin Bulgrin trat bereits bei DSDS auf

Es wäre nicht sein erstes Mal. Denn mit einem Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" fing alles an: Im Januar 2021 trat ein damals 25-Jährige bei der RTL-Castingshow auf. Mit seiner Gesangsperformance konnte er die Jury um Dieter Bohlen damals aber nicht beeindrucken, was möglicherweise an seinem Auftritt lag: Bulgrin trat als Pietro-Lombardi-Lookalike auf. Zwar betonte der Sänger aus Schleswig-Holstein stets, es handle sich dabei nicht um eine Imitation, sondern eine Parodie. Doch den Juroren reichte das nicht: Sie zeigten ihm gleich in der ersten Runde die rote Karte.

Auch bei der Datingshow "Take me Out" holte sich der der Vater einer dreijährigen Tochter eine Abfuhr. Im März dieses Jahres versuchte er sein Glück, doch auch dort zog seine Pietro-Lombardi-Masche nicht.

Davon ließ sich der heute 27-Jährige jedoch nicht entmutigen und zog seine Schlüsse: Mittlerweile besinnt Bulgrin sich auf eigene Stärken, anstatt andere zu parodieren. Er holte seine Kumpels Juls und DJ Tobey Nize mit ins Boot. Am 22. Juli veröffentlichten die drei den gemeinsamen Song "California Diva" - und landeten einen Volltreffer.

