von Eugen Epp "Tage wie diese" ist der erfolgreichste Song der Toten Hosen. Das Stück wurde von Popsängerin Anastacia jetzt auch auf Englisch gecovert – Campino ist angetan.

Mit "Tage wie diese" ist den Toten Hosen ein echter Megahit gelungen. Bei vielen alteingesessenen Fans der ehemaligen Punkband ist das Lied zwar nicht sonderlich beliebt, weil es sich ihrer Meinung nach zu sehr an den Mainstream anlehnt. Aber vermutlich ist der 2012 erschienene Songs gerade deshalb ein solcher Dauerbrenner und wird auf Hochzeiten ebenso wie auf Beerdigungen gespielt.

Jetzt macht auch das englischsprachige Publikum Bekanntschaft mit dem Hit, für den die Hosen in Deutschland mit drei Mal Platin ausgezeichnet wurden: US-Popsängerin Anastacia hat den Hit gecovert. In ihrer Version heißt er "Best Days". Halb-Engländer Campino ist recht angetan von dem Gesamtergebnis. "Schön, den Song mal von einer echten Sängerin zu hören. Ist qualitativ sicherlich besser gesungen als das Original", sagte er der "Rheinischen Post".

Campino hat den englischen Text selbst geschrieben

Den Text hat Campino, der seit 2019 über die doppelte Staatsbürgerschaft, selbst "vor vielen Jahren" ins Englische übertragen. Die Version habe dann bei der Plattenfirma im Archiv gelegen. Statt "An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit" heißt es darin zum Beispiel "These are the best days, the best days of our lives." Für ihr Album "Our Songs", das im Herbst erscheinen soll, hat Anastacia auch weitere Songs von deutschen Bands wie Unheilig auf Englisch gecovert.

Auch Helene Fischer hat "Tage wie diese" auf einem Konzert gecovert. Den Ausschnitt kennt Campino aber nach eigener Aussage gar nicht: "Helene Fischers Version habe ich noch nie gesehen oder gehört", sagte er der "Rheinischen Post". Die schlechteste Coverversion des Songs sei aber von der CDU gekommen: Auf der Party nach der Bundestagswahl 2013 hatten Unionspolitiker zu "Tage wie diese" mitgesungen, getanzt und Deutschlandfähnchen geschwungen. "Insofern geht es stetig aufwärts mit dem Song", so der 60-Jährige.

Danach habe Angela Merkel persönlich bei "Herrn Campino" angerufen, "weil wir letzten Sonntag so auf Ihrem Lied herumgetrampelt sind", erzählte der Sänger später in der Band-Biografie "Am Anfang war der Lärm". Merkel habe ihm versichert, dass der Song nicht "die nächste CDU-Hymne werden" würde.

Quellen: "Rheinische Post" / "Spiegel" / Anastacia

