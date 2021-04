Frank Sinatra und Dean Martin

Das Foto entstand 1958 in den Capitol Studios: Frank Sinatra unterstützt Dean Martin bei der Aufnahme seines fünften Soloalbums "Sleep Warm", auf der er das Orchester dirigiert. "Dino" hatte kurz zuvor seine langjährige Partnerschaft mit Jerry Lewis beendet und eine erfolgreiche Solokarriere als Filmstar angetreten. Und die Single "Memories are made of this" hatte ihm bereits den ersten Nummer-eins-Hit beschert.

