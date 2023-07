Nachdem ein Fan sie mit seinem Getränke bespritzt hatte, wehrte sich Sängerin Cardi B – indem sie ihr Mikro nach der Zuschauerin warf.

US-Rapperin Cardi B hat bei einem Konzert ihr Mikrofon auf eine Zuschauerin geworfen, die sie mit ihrem Getränk nass gespritzt hatte. Ein Video des Vorfalls machte am Sonntag in den Online-Netzwerken die Runde. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Sängerin nach der Dusche aus dem großen Plastikbecher ihr Mikrofon mit voller Wucht auf die Angreiferin im Publikum schmeißt. Anschließend greifen auch ihre Sicherheitsleute ein.

Cardi B wehrt sich nach Getränkedusche

Cardi B, die die Aufnahme selbst geteilt hatte, kommentierte das Video nicht. In dem Clip sieht sie jedoch sehr entrüstet aus und schreit die Zuschauerin offensichtlich an. Wie die Branchenblätter "Variety" und "People" berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Club in Las Vegas. Das Video, das Cardi B teilte, sorgte für Aufregung unter den Fans und hatte am Montag rund 1,9 Millionen Aufrufe.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren auch schon andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden. Sängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert in New York von einem Handy getroffen. Bei einem Konzert von Popstar Pink London warf ein Fan Medienberichten zufolge eine Tüte mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne.

Im Onlinedienst Twitter, der in X umbenannt wurde, lobten daher viele Nutzer die Reaktion von Cardi B. Einige schrieben, es sei an der Zeit, dass Musiker auf Angriffe auf der Bühne reagierten.

