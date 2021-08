Charlie Watts ist tot. Der legendäre Schlagzeuger der Rolling Stones ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Knapp drei Wochen zuvor hatte die Band bereits mitgeteilt, dass sich Watts einer Operation unterziehen musste und deshalb nicht an der für September geplanten US-Tournee teilnehmen könne. Nun ist er in einem Krankenhaus in London im Kreis seiner Familie gestorben.

Charlie Watts liebte Jazz, gute Kleidung und das Schlagzeugspielen

Watts galt als der Seriöse der Band, und das nicht nur, weil er seit 1964 mit derselben Frau verheiratet war. Auch sein eleganter Kleidungsstil trug viel zu seinem Image als cooler Ruhepool der Stones bei. Immer wieder fand er sich auf "Best Dressed"-Listen wieder, selten sah man ihn ohne Hemd und Anzug - nie in Turnschuhen. Ob Tweed-Sakko, Pünktchen-Krawatte, rosa Jacket oder offizieller Dreireiher: Watts konnte alles mit Stil tragen. Seine Liebe zu guter Kleidung habe er seinem Vater zu verdanken, erzählte er einmal, der ihn schon als Kind mit zum Schneider nahm, um Klamotten perfekt anzupassen. Und auch seine Vorliebe für Jazz-Musik und die stylischen Stars der Szene haben sicherlich dazu beigetragen.

Selbst als er in den 80er-Jahren eine schwere Phase durchmachte, zu viel trank und Drogen nahm, war Watts in der Öffentlichkeit stets gut gekleidet. Auf Fotos der Band sticht Watts jedenfalls häufig mit seinem eleganten Understatement hervor. Er war der älteste der Stones - und der, der in Würde altern wollte. Während Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood meist die Haare tönten, sah man Watts schon seit Jahrzehnten mit weißer Haarpracht hinter seinem Schlagzeug sitzen - immer ordentlich gekämmt natürlich. Die Rolling Stones haben mit Charlie Watts ihren stilsicheren Herzschlag verloren. Und den coolsten Rolling Stone von allen.