Ob ein Song ein kommerzieller Erfolg ist oder nicht, das bemisst sich an seinen Platzierungen in den Charts. Woche für Woche veröffentlicht das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment die deutschen Top 100. Darin enthalten sind klassischerweise alle Singles, die in Deutschland verkauft werden. Mittlerweile fließen aber auch Downloads, Streams auf Musik- und Videoplattformen sowie Radio-Plays in die Auswertung ein.

Einige Stücke geben nur ein kurzes Intermezzo in der Rangliste, andere hingegen halten sich lange dort – manchmal sogar jahrelang. Der Rapper Apache 207 hat in dieser Kategorie kürzlich einen neuen Rekord aufgestellt: Mit seinem Song "Roller" aus dem Jahr 2019 stand er 162 Wochen lang – mit Unterbrechungen – in den Top 100. Damit löste er einen echten Klassiker ab: Bis dahin waren nämlich Wham! mit ihrem Weihnachtshit "Last Christmas" (1984) die deutschen Charts-Dauerbrenner.

Dauerbrenner in den deutschen Charts: Tom Odell jagt Apache 207

In unserer Fotostrecke zeigen wir die zehn Songs, die bisher am häufigsten unter den Top 100 in Deutschland platziert waren. Grundlage ist eine Auswertung von GfK Entertainment, die dem stern vorliegt (Stand: 17. März 2023). Die Liste ist durchaus volatil: So könnte auch Apache 207 seine Spitzenplatzierung bald wieder verlieren. Der britische Singer-Songwriter Tom Odell macht ihm harte Konkurrenz. Sein Song "One Love" ist während des Ukraine-Kriegs und der Proteste im Iran zum Friedenssong avanciert – und hat somit wieder den Einstieg in die Charts geschafft. Kurios: Von Platz eins war Odell in Deutschland bisher immer weit entfernt, Platz neun war für ihn das höchste der Gefühle.

Auch andere Songs geben immer wieder ihr Comeback zu bestimmten Anlässen – darauf ist der Erfolg von "Last Christmas" zurückzuführen, ebenso wie "Wonderful Dreams", ein Weihnachtshit von Melanie Thornton, die kurz nach der Veröffentlichung bei einem Flugzeugabsturz starb.