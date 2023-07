In diesem Jahr ist es mit dem Sommerhit nicht so einfach. Anders als 2022 drängt sich kein Ballermann- oder sonstiger Hit eindeutig auf. Doch in wenigen Wochen könnte es mehr Klarheit geben.

Anders als in früheren Jahren zeichnet sich 2023 auf dem deutschen Musikmarkt noch kein eindeutiger Sommerhit ab. "Der offizielle Sommerhit steht für dieses Jahr noch nicht fest", teilt GfK Entertainment mit.

Mögliche Kandidaten wären aber zum Beispiel "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian und das Lied "Sommer" von Casper feat. Cro.

Die Charts-Ermittler in Baden-Baden gehen davon aus, dass der Sommerhit dieses Jahr erst im August, womöglich sogar erst Mitte August, gekürt werden kann. 2022 stand "Layla" von DJ Robin & Schürze als überragender Partysong schon Ende Juli als Sommerhit fest.

Die von manchen erwartete Fortsetzung der Ballermann-Gröllied-Welle mit einem eindeutigen Sommerhit blieb bislang aus. Nur zum Anfang der Mallorca-Saison kamen Songs wie "Bumsbar" von Ikke Hüftgold, Schürze und DJ Robin oder aber "Peter Pan" von Julian Sommer und Mia Julia etwas größer raus (Textkostprobe: "Ich bin schon wieder blau wie der Ozean; Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Peter Pan").

Wer sind die Kandidaten?

Bei "Mädchen auf dem Pferd" handelt es sich dagegen um Techno der anderen Art. Der Track kommt von den beiden DJs und Produzenten Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee sowie dem Sänger Octavian. Sie machten aus einem von Fabian Buch gesungenen Lied aus dem "Bibi & Tina"-Film von 2014 eine Techno-Version.

Beim Hip-Hop-Hit "Sommer" (Eigenschreibweise klein, also "sommer") handelt es sich um eine erneut unerwartete Kollaboration der Rap-Stars Casper (40) und Cro (33). In dem eher melancholischen Song wird über verpasste Gelegenheiten, Kälte und Einsamkeit, aber auch die Sehnsucht nach Wärme und Sonne reflektiert ("Fühlt sich an wie 'n warmer Regen in 'nem Sommer; Hör' das Prasseln an der Scheibe und es donnert; Was ich brauch', ist nur 'n kleines bisschen Sonne").

Mögliche Sommerhit-Kandidaten aufgrund ihres Charts-Erfolgs sind dieses Jahr auch die Langzeit-Nummer-eins "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 sowie der albern-schnelle Happy-Hardcore-Beat-Hit "Friesenjung" von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes. Allerdings wäre es gerade bei Lindenberg und Apache seltsam, wenn das Lied, das schon im Februar in die Charts einstieg, nun auch noch zum "Sommerhit" würde.

Tradition des offiziellen Sommerhits ist eigentlich, dass der Song von eher unbekannten Interpreten kommt - oder welchen, die zumindest in Deutschland noch keinen großen Hit hatten. Man denke etwa an "Macarena" von Los del Rio (1996), "Dragostea din tei" von O-Zone (2004). Allerdings wurde diese scheinbare Regel auch schön öfter gebrochen, 2021 zum Beispiel mit Ed Sheeran ("Bad Habits") oder 2019 mit Shawn Mendes ("Señorita", zusammen mit Camila Cabello).

Casper X Cro - "sommer" Luca-Dante Spadafora x Niklas Dee x Octavian - "Mädchen auf dem Pferd" (Techno Cover)