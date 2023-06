Claudia Pechstein in Polizeiuniform beim CDU-Konvent

Nach umstrittenem CDU-Auftritt: Band will Song über Claudia Pechstein abwandeln

Von wegen Lisbeth Nach umstrittenem CDU-Auftritt: Band will Song über Claudia Pechstein abwandeln

von Eugen Epp Die Band Von Wegen Lisbeth erwähnt Claudia Pechstein in einem ihrer Songs. Nachdem Pechstein mit einem Auftritt beim CDU-Konvent für Kritik gesorgt hat, will die Gruppe das ändern.

"Und da fährt Claudia Pechstein / Das macht sie schon seit tausend Jahren / Wenn man was liebt, kann's ja nicht schlecht sein / Der Boden unter ihr gefroren." So beginnt der Song "Auf Eis" der Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Stück veröffentlicht, jetzt will die Band es die ersten Zeilen abändern.

Eigentlich geht es in dem Lied nicht um Claudia Pechstein, sondern um das Gefühl, sich im Kreis zu drehen wie eine Eisschnellläuferin. Dennoch distanzieren sich Von Wegen Lisbeth mittlerweile von der Ex-Sportlerin. Ein umstrittener Auftritt von Claudia Pechstein beim CDU-Konvent hat dazu geführt, dass die Band ihren Namen nicht mehr verwenden will. "Wir haben uns dazu entschieden, den Song 'Auf Eis' so nicht mehr zu spielen", teilte die Gruppe auf Instagram mit.

Claudia Pechstein fordert strengere Abschiebungen

"Wir möchten einer Person, die in Polizeiuniform eine Parteitagsrede hält, und dabei unter anderem rassistische Ressentiments verbreitet, nun wirklich kein musikalisches Denkmal auf der Bühne bauen", schreibt die Band um Sänger Matthias Rohde. Pechstein sollte beim Konvent der CDU eigentlich über Schul- und Vereinssport sprechen, hatte aber unter anderem auch strengere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber gefordert. Die Bundespolizei hat mittlerweile eine dienstrechtliche Prüfung gegen die fünfmalige Olympiasiegerin eingeleitet, weil Pechstein trotz Neutralitätsgebot in ihrer Polizeiuniform auftrat.

Für Von Wegen Lisbeth sind das Gründe genug, sich von der Sportlerin zu distanzieren. Der Song handele vom Schlittschuhfahren, deshalb sei es "relativ egal, welche Person genau da jetzt ihre Runden dreht". In Zukunft möchte die Band Pechsteins Namen einfach austauschen und bat ihre Fans um Input. Gesucht wird ein Eisläufer oder eine Eisläuferin, deren Name am besten auch eine passende Silbenanzahl aufweist. Und die auch zu den Einstellungen der Band passt: Das "im Kreis fahren" aus dem Songtext solle sich lediglich auf die Sportart beziehen, "nicht auf mittelalterliche Wertevorstellungen".

