Coachella-Festival The Weeknd will nur spielen, wenn er die gleiche Gage bekommt wie Kanye West

Eigentlich war Kanye West als Headliner für das Coachella-Festival geplant. Doch der Rapstar hat abgesagt, für ihn soll nun The Weeknd einspringen. Der verlangt dafür allerdings verdammt viel Geld.

Es ist eine der bedeutendsten Musikveranstaltungen der Welt: Das Coachella Valley Music and Arts Festival beherbergt auf seinen Bühnen des in Südkalifornien gelegenen Geländes die angesagtesten Musiker der Gegenwart. Gespielt wird gleich an zwei Wochenenden: Das gesamte Drei-Tages-Programm wird in der Folgewoche mit denselben Künstlern wiederholt.

Am kommenden Freitag, 15. April, startet das diesjährige Festival - und einer der ursprünglich geplanten Headliner wird nicht dabei sein: Neben Billie Eilish und Harry Styles sollte eigentlich Kanye West einen der drei Abende beschließen. Doch der Ex von Kim Kardashian hat seinen Auftritt abgesagt. Ersatz wurde schnell gefunden: Wie das Festival auf Twitter bekanntgab, sollen The Weeknd und die Swedish House Mafia an den beiden Wochenenden jeweils am Sonntagabend auftreten.

Doch nun gibt es offenbar Komplikationen: Wie das US-Magazin "Page Six" meldet, soll der Kanadier damit drohen, seinen Auftritt platzen zu lassen. Der Grund ist wie so oft das liebe Geld. Dem Bericht zufolge soll The Weeknd, dessen in diesem Jahr erschienenes Album "Dawn FM" in zahlreichen Ländern die Spitze der Charts belegte, für seine Show eine Börse von 8,5 Millionen Dollar fordern. Acht Millionen Dollar soll dabei die Gage betragen, die restlichen 500.000 Dollar verbucht er als "Produktionskosten".

Coachella: The Weeknd verlangt viel Geld

Bei dieser recht ambitionierten finanziellen Forderung macht sich der R'n'B-Superstar offenbar die Not der Veranstalter zunutze, innerhalb kürzester Zeit einen adäquaten Ersatz für Kanye West auftreiben zu müssen.

Mit seinem kurzfristigen Rückzieher hat der Rapper die Veranstalter in arge Bedrängnis gebracht - das bringt The Weeknd nun in eine starke Verhandlungsposition: Wie "Page Six" berichtet, haben die Veranstalter dem Kanadier offenbar deutlich weniger geboten, als sie Kanye West gezahlt hätten. Doch der "Blinding Lights"-Sänger möchte offenbar nicht weniger erhalten als West.

Dem Bericht zufolge sollen die Veranstalter letztlich eingelenkt haben. Die Chancen stehen damit also gut, dass The Weeknd am 15. und 22. April jeweils das Coachella-Festival beenden wird.

