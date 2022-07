Coldplay treten gleich dreimal in Berlin auf. Beim ersten Konzert sorgte die Band gleich für eine besondere Szene: Sänger Chris Martin performte einen Hit zusammen mit einem Kinderchor aus der Ukraine.

Großer Pop im Olympiastadion: Coldplay begeisterten am Sonntagabend das Berliner Publikum mit Hits wie "A Sky Full of Stars", "Viva la Vida" oder "Clocks". Die britische Band ist bekannt dafür, auf der Bühne für große und mitunter auch berührende Momente zu sorgen. Bei dem Konzert in Berlin gab es einen ganz besonderen davon.

Die Show im Olympiastadion neigte sich bereits dem Ende zu, fast zwei Stunden hatten Chris Martin und seine drei Bandkollegen schon gespielt. Als der Song "Something Just Like This" auf der Setlist stand, holte Martin den ukrainischen Kinderchor "Color Music Choir" auf die Bühne und performte das Stück zusammen mit den Kindern. Ein emotionaler Augenblick nicht nur für die jungen Ukrainer:innen, sondern auch für viele Zuschauer:innen.

Coldplay spielen drei Konzerte in Berlin

Chris Martin lobte die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen. Auch dass das Olympiastadion ausverkauft war, ist für den Sänger keine Selbstverständlichkeit: "Danke, dass ihr heute hier seid, trotz der Probleme", rief er. Trotz Corona, Inflation und Krieg in der Ukraine also. Coldplay bieten in dieser Situation einen kleinen Fluchtweg aus der Realität – ganze drei Abende lang, denn nach dem Konzert am Sonntagabend tritt die Band auch noch am Dienstag und Mittwoch in Berlin auf. Im Oktober erscheint das neue Album "Music of the Spheres".

Den Kindern des Color Music Choir wird der Auftritt vor mehr als 70.000 jubelnden Zuschauer:innen sicherlich sehr lang im Gedächtnis bleiben. Sie sind alle vor dem Krieg in der Ukraine in verschiedene europäische Länder geflüchtet und haben sich in Deutschland wiedergetroffen. Der Chor intoniert gerne Lieder von Coldplay – dass sie selbst einmal Teil eines Konzerts der Weltstars sein würden, hätten sich die Kinder aber wohl nicht träumen lassen.

Quellen: CPing Media auf Twitter / ARD Mediathek