Dänemark hat die letzten Wochen und Monate das öffentliche Leben wieder weitgehend geöffnet. Nun folgen weitere Öffnungsschritte. Musikfestivals gehen dabei allerdings so gut wie leer aus. Reihenweise wurden sie deshalb abgesagt.

Auch in diesem Jahr wird Dänemarks größtes Musikfest, das Roskilde Festival, ausfallen. "Wir sind am Boden zerstört von der Tatsache, dass wir nicht zu unserem Festival zusammenkommen und dazu beitragen können, die Gemeinschaften wiederherzustellen, die die Coronakrise für so viele zerstört hat", hieß es am Dienstag auf der Webseite. Man hoffe auf ein großes Fest 2022. Tickets für 2021 könnten 2022 genutzt oder erstattet werden. Das Musik-Festival hätte eigentlich vom 26. Juni bis zum 3. Juli stattfinden sollen.

In der Regel besuchen 130.000 Musikfans das Roskilde Festival Ende Juni. Musiker:innen und Bands wie Bruno Mars, Cardi B, Bob Dylan, Rihanna oder die Red Hot Chilli Peppers sind in der Vergangenheit bei der Konzertreihe aufgetreten. Auch andere dänische Festivals wie das Copenhell in Kopenhagen, das Northside in Aarhus und das Tinderbox in Odense wurden abgesagt.

Höchstens 2000 Menschen bei Festivals erlaubt

Ebsen Marcher von Dansk Live, einer Interessenorganisation für dänische Veranstaltungsorte und Festivals, sagte dem dänischen Rundfunk Danmarks Radio: "Man wusste, dass man keine großen Sachen durchführen kann, wie man es normalerweise tut. Aber man hatte dann gehofft, dass es eine Gelegenheit geben würde, etwas Alternatives zu tun. Jetzt hat man nur noch sehr wenige Optionen, was sehr ärgerlich und demotivierend ist."

Hintergrund sind die neuen Öffnungsschritte, die in Dänemark beschlossen wurden: Nachdem die dänische Regierung am Dienstag bekannt gab, dass nicht mehr als 2000 Zuschauer an Festivals teilnehmen dürfen, entschieden sich mehrere Veranstalter, ihre Festivals abzusagen.

Dänemark unternimmt weitere Öffnungsschritte

Fast alle Parteien, die im dänischen Parlament vertreten sind, haben sich auf mehrere weitere Öffnungsschritte geeinigt. So dürfen ab dem 6. Mai viele Schüler:innen wieder zur Schule, Fitnessstudios, Theater und Kinos öffnen und sich maximal 25 Menschen in Innenräumen bzw. 75 im Freien treffen. Vieles ist mit der Auflage eines Corona-Passes verbunden, der Impfungen, negative Tests oder überstandene Erkrankungen anzeigt.

Die Lockerungen für Festivals sollen allerdings ab dem 21. Mai gelten. Ab dem 1. August sollen bis zu 5000 Menschen in Dänemark Festivals besuchen dürfen. Für die Fußball-EM sollen für die Spiele in Kopenhagen außerdem bis zu 15.900 Fans zugelassen sein, wie Danmarks Radio weiter berichtet.