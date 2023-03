Sie gilt als erfolgreichste Broadway-Produktion aller Zeiten, mit viel Getöse brachte Musical-Gigant Stage Entertainment sie erst kürzlich nach Hamburg. Wer "Hamilton" noch sehen will, sollte sich beeilen – im Oktober 2023 ist schon wieder Schluss. Die Geschichte eines vermeidbaren Misserfolgs.

"Ich habe nur diesen einen Schuss." Von all den Zeilen, die einem durch den Kopf schwirren, wenn man eine Vorstellung von "Hamilton" verlässt, ist dies vielleicht die einprägsamste. Die einem am längsten im Kopf bleibt. Eine Zeile, die das Leben, den Übermut und das tödliche Scheitern des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton am besten auf den Punkt bringt, ist sie allemal. Und nun, da das Ende des Musicals auf deutschem Boden beschlossene Sache ist, wirkt der Satz im Rückblick fast wie eine düstere Vorahnung.