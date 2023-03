von Daniel Wüstenberg Die Party fällt aus. Wegen einer Erkrankung sagt David Hasselhoff seine für März und April geplante Tournee in der D-A-CH-Region ab. Fans können sich ihre Ticketkosten erstatten lassen.

Enttäuschung für Fans von David Hasselhoff: "The Hoff" sagt seine für diesen Monat und für den April geplante Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ab.

Grund sei eine "ernstzunehmende Augeninfektion", teilte der 70-jähirge Musiker ("Looking For Freedom") laut einem Statement des Veranstalters River Concerts am Mittwoch mit. Sie mache es ihm unmöglich, "eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt". Die Absage der Tournee sei "schweren Herzens" und auf Anraten seines Arztes erfolgt.

David Hasselhoff nach Tour-Absage: "Ich komme wieder ..."

Das erste Konzert der "Party Your Hasselhoff"-Tournee sollte am 18. März in Hannover stattfinden. Weitere Stationen wären Berlin, Schladming, Wien, Graz, Regensburg, Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich gewesen. "David Hasselhoff bringt die große Party zurück nach Deutschland: Ein Liveprogramm mit seinen Kulthits und neuen Partysongs!", hieß es in der Ankündigung. Hasselhoff selbst versprach: "Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist – wir hatten eine schöne Show auf die Beine gestellt, die alle begeistert hätte". Für die geplanten Gastspiele waren bis zuletzt noch Eintrittskarten erhältlich.

Film-Premiere "Baywatch" ist zurück - aber David Hasselhoff ist nicht begeistert 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Weltpremiere Baywatch Augen zu und durch: David Hasselhoff findet zwar, dass das Komödien-Remake, nicht an die Original-"Baywatch"-Show rankommt, ließ aich aber trotzdem bei der Premiere blicken. Und scheint sich mit dem neuen "Baywatch"-Darsteller Zac Efron gut zu verstehen. Mehr

Wer bereits ein Ticket für einen der Auftritte hat, soll sich für die Rückerstattung des Kaufpreises an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Trotz der Absage beteuerte Hasselhoff aber: "Ich komme wieder ..." Wann, ist jedoch noch unklar.

Zuletzt zeigte sich der Musiker und Schauspieler Anfang des Monats bei der Hochzeit seiner Tochter Taylor Ann in Kalifornien der breiteren Öffentlichkeit.

Hasselhoff wurde in den 1980er und 1990er Jahren durch seine Rollen als Michael Knight in der Serie "Knight Rider" und Mitch Buchannon in der Serie "Baywatch" weltberühmt und begann eine Karriere als Sänger. Seinen Durchbruch feierte er dabei mit dem Titel "Looking For Freedom", es folgten in den früheren 1990er Jahren weitere Hits wie "Crazy For You" und "Do The Limbo Dance". Im September veröffentlichte er sein 15. Album "Party Your Hasselhoff", das vor allem aus Coverversionen bekannter Hits anderer Künstlerinnen und Künstler besteht (hier bei RTL+ Musik streamen).

Lesen Sie auch: "David Hasselhoff verrät: So kam er zu seinem legendären Silvester-Auftritt an der Berliner Mauer"

Quellen: Eventim, River Concerts, David Hasselhoff bei Instagram, Nachrichtenagenturen DPA und AFP