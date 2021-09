Das neue Album der Ärzte steht kurz bevor, jetzt hat die Band die erste Single veröffentlicht. Im Video tauchen neben Bela, Farin und Rod auch zwei Überraschungsgäste auf.

Gute Nachrichten für Fans der Ärzte: Noch in diesem Monat erscheint das neue Album der Rockband. 19 Songs soll es auf "Dunkel" geben – den ersten davon haben die Ärzte jetzt veröffentlicht. Die Debütsingle aus dem Album heißt "Noise", hat viel Tempo und überzeugt mit durchdringenden Gitarrenriffs. Fast noch interessanter ist aber das Video dazu.

Für den Clip haben die Ärzte zwei Stargäste eingeladen. Schauspieler Bjarne Mädel, bekannt vor allem durch seine Rolle als "Tatortreiniger", tritt als gelangweilter, aber gewissenhafter Security-Mann auf. Noch überraschender dürfte für einige Fans aber der zweite Gast sein: Vom Ritchie von den Toten Hosen übernimmt kurzzeitig das Schlagzeug von Bela B.

Die Ärzte und die Toten Hosen – mittlerweile gute Freunde

Zwischen den beiden Punkbands und insbesondere ihren Fans hatte es einmal eine fast schon legendäre Rivalität gegeben. Das ist jedoch lange vorbei. Ärzte-Bassist Rod ist bereits ebenfalls in einem Video der Toten Hosen aufgetreten und unterstützte die Band beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz 2018. Tote-Hosen-Sänger Campino sagt zum Verhältnis der beiden Bands: "Die Ärzte und wir, das sind geschätzte Kollegen. Man weiß voneinander sehr viel und würde sich auch in Notlagen sicherlich gegenseitig helfen." Sogar über einen gemeinsamen Song wurde schon spekuliert.

"Noise" gehört zu den seltenen Ärzte-Songs, die von Bela B und Farin Urlaub tatsächlich zusammen geschrieben wurden. Die beiden Hauptproduzenten der Ärzte-Stücke konzipieren ihre Songs sonst meist im Alleingang, bevor die Band damit ins Studio geht. Die bis heute erfolgreichste gemeinsame Produktion dieser Art ist der Anti-Nazi-Song "Schrei nach Liebe", der 1993 ebenfalls am 10. September veröffentlicht wurde.

Die Ärzte planen neues Album und drei Tourneen

Bald wollen die Ärzte auch wieder auf der Bühne stehen: Die wegen der Corona-Pandemie verschobene "In The Ä Tonight Tour" soll ab dem 30. Oktober nachgeholt werden. Für das kommende Jahr ist eine Tour mit 14 Open-Air-Konzerten in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant sowie eine Berlin-Tour mit Auftritten in verschiedenen Clubs der Stadt.

Quellen: Die Ärzte auf Youtube / MDR Jump