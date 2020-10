Sehen Sie im Video: Die Ärzte sorgen für viralen Hit – "Hey, Siri! Erzähl mir über Sex mit Alexa!"









Die Ärzte machen ihre Fans glücklich: Die Band von 1982 hat ihre neue Single "True Romance" veröffentlicht. Mit dem Song will die Band Kritik am Medienkonsum äußern. So heißt es in dem Song: "Hey, Siri! Erzähl mir über Sex mit Alexa!" Doch schon vor der Veröffentlichung wurde der Song im Internet zum Hit. Wie das geht? Ganz einfach, man muss nur die richtigen Leute kennen: Farin Urlaub, Bela B und Co. haben gleich mehrere Bands und Künstler dazu gebracht, über den Hashtag #singtrueromance ihre neue Single zu performen. In ganz unterschiedlichen Ausführungen. Mit dabei ist unter anderem die Band Deichkind: Die Hip-Hop-Crew Fettes Brot: Oder Komiker Oliver Kalkofe: Auch wenn die Beziehung zwischen den Toten Hosen und den Ärzten seit Jahrzehnten undurchsichtig ist, ließ es sich Ritchie von der Düsseldorfer Band nicht nehmen, eine eigene Version von "True Romance" abzuliefern: "Hey, Siri! Google doch mal Sex mit Alexa!"

