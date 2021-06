1982 gründete sich in Düsseldorf die Punkband Die Toten Hosen. Im Sommer 2022 will die Band ihr 40-jähriges Bestehen auf einer Jubiläumstour gemeinsam mit ihren Fans feiern.

Die Toten Hosen feiern im kommenden Jahr das 40-jährige Bestehen ihrer Band mit einer Jubiläumstour. "Zur großen Party seid ihr alle eingeladen", schrieben die fünf Musiker am Sonntag auf Instagram. Unter dem Titel "Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen" will die Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Man sei "schon jetzt mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen!"

Toten Hosen verkünden ihre Tour auf Instagram

Zu der Ankündigung teilte die Band ein Video, das Frontmann Campino alias Andreas Frege beim gemeinsamen Angeln mit Schauspieler Charly Hübner zeigt. In dem Clip sitzen die beiden Männer auf Klappstühlen am Düsseldorfer Rheinufer und unterhalten sich über das Älterwerden. Der Vorverkauf für die Jubiläumstour startet am 10. Juni um 17 Uhr.

Fans in einigen Städten dürften aktuell aber auch ein wenig enttäuscht sein: In München oder Hamburg sind beispielsweise aktuell noch keine Konzerte angekündigt.