von Rolf-Herbert Peters Dieter Dierks, legendärer Musikproduzent und Entdecker der "Scorpions", wird 80. Er erzählt von seinem prallen Leben voller Rock’n’Roll und seinen Erlebnissen mit den großen Rock- und Popröhren der Welt.

Der Parkplatz vor dem unscheinbaren Backsteinhaus ist mit grobem Schotter bedeckt. Wer das Gebäude betreten will, muss unter einem massiven Baldachin in den Farben der Achtzigerjahre hindurchgehen, der auf vier weißen Säulen ruht. "Dierks Studio" steht in braunen Lettern an der Fassade. Der Eingang sollte wohl einmal ein wenig Glamour in das 8500-Seelen-Dorf Stommeln nordwestlich von Köln bringen. Denn die Gäste, die kamen (und kommen), trugen oft große Namen: Michael Jackson zum Beispiel.