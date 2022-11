von Annette Berger Heute vor 59 Jahren veröffentlichte Dusty Springfield ihren ersten Welthit. Sie verstarb viel zu früh an Krebs – und hatte dennoch eine jahrzehntelange Karriere.

Songs von Dusty Springfield sind vielen Menschen heute noch ein Begriff. "Son of a Preacher Man" oder "I only want to be with you” können wahrscheinlich viele mitsummen. Auf Youtube finden sich viele Videos von Auftritten der Sängerin, die man wegen ihrer außergewöhnlichen Stimme auch die "White Queen of Soul" nannte.

Springfield, 1939 geboren im Londoner Stadtteil Hampstead, war vor allem in den 60er-Jahren eine der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Popsängerinnen – und dazu noch mit ihren zum "Bienenkorb" auftoupierten Haaren eine Stilikone. Zeitweise waren ihre erfolgreichen Jahre auch von Skandalen begleitet, die Sängerin war phasenweise alkohol- und drogenabhängig.

Dusty Springfield startete im November 1963 mit ihrer ersten Sigle weltweit durch

1963 startete sie ihre erfolgreichen Solokarriere. Google hat das Datum der Veröffentlichung von "I only want to be with you" gewählt, um der Sängerin ein animiertes Doodle zu widmen, das Bilder im Comic-Stil der Künstlerin in ihren unterschiedlichen Lebensphasen zeigt. Heute vor genau 59 Jahren, am 8. November jenes Jahres, kam die Single heraus und begründete ihren Weltruhm.

Die Zahl 59 hat noch eine weitere, traurige Bedeutung. Denn Dusty Springfield wurde nur 59 Jahre alt, sie starb wenige Wochen vor ihrem 60. Geburtstag in Südengland an Brustkrebs. Die "New York Times" würdigte Springfield damals als eine der besten Popsängerinnen, die Großbritannien jemals hervorgebracht habe.

Erfolge in der zeitweiligen Heimat USA

Dass sie von einer großen amerikanischen Zeitung derart gewürdigt wurde, lag auch daran, dass Dusty Springfield zeitweise in den USA lebte und auch dort sehr erfolgreich war. Sie war fasziniert von amerikanischen Soulsängerinnen und -Sängern und liebte den Sound von Motown.

Und so sind die Songs von Dusty Springfield heute Klassiker neben anderen berühmten Soulgrößen der damaligen Zeit – und werden weltweit von Fans des Soul geliebt.

Nach seinem Tod Kinderstar, Drogen, Skandale: Aaron Carters Leben zwischen den Extremen 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Aaron Carter machte sich früh auf, um in die Fußstapfen des älteren Bruders Nick Carter zu treten. Aarons Karriere begann als Vorgruppe von dessen Band, den Backstreet Boys. Er begleitete diese bei Konzerten und Tourneen, das Foto zeigt ihn dabei 1997. Es dauerte nicht lange, bis seine Solokarriere Fahrt aufnahm. Das erste eigene Album veröffentlichte er mit nur neun Jahren. Schnell wurde er zum Kinderstar, verkaufte Millionen Platten. Sein zweites Album "Aaron's Party" erschien 2000 und holte dreifach Platin. Später versuchte er sich als Rapper. Mehr

Sehen Sie in der Fotostrecke: Der Sänger und Schauspieler Aaron Carter ist am 5. November 2022 gestorben. Das Leben des einstigen Kinderstars war eine Achterbahnfahrt, umwittert von Skandalen.

Quellen: Google Watch Blog, Youtube