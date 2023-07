Auf ihrer Website geben die Eagles die traurige Nachricht bekannt: Mit 77 Jahren ist ihr früherer Bassist Randy Meisner gestorben.

Das Eagles-Gründungsmitglied Randy Meisner ist tot. Der frühere Bassist der legendären US-Rockband sei im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben, erklärten die Eagles am Donnerstag auf ihrer Website.

Eagles: Randy Meisner ist tot

"Randy war ein wesentlicher Bestandteil der Eagles und maßgeblich für den frühen Erfolg der Band", hieß es. Der Stimmumfang Meisners, der auch in der Band sang, sei "erstaunlich" gewesen - wie in der Ballade "Take It to the Limit" zu hören sei.

Der 1946 in Nebraska geborene Meisner starb den Angaben nach an den Komplikationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD).

Rolling Stones-Legende wird 80 Sexsymbol, Rockstar, Ikone: Das Leben von Mick Jagger in Bildern 1 von 25 Zurück Weiter 1 von 25 Zurück Weiter 1943 bis 1950: Frühe Kindheit Mick Jagger (l.) im Alter von acht Jahren mit seinem Bruder Chris im Familienurlaub. Der Brite kommt am 26. Juli 1943 im englischen Dartford zur Welt. Sein Vater ist Physiklehrer und begeisterter Sportler, seine Mutter Australierin, die als Teenagerin selbst nach England kam. Sie brachte auch die Musik ins Hause Jagger – und legte damit den Grundstein für Micks späteres Interesse. In seiner Heimat lernte der Sänger bereits als Jugendlicher seinen späteren Bandkollegen Keith Richards kennen, der ebenfalls in Dartford aufgewachsen ist. Mehr

Die Eagles sind die Schöpfer diverser unvergesslicher Hits, darunter "One of These Nights" oder "Hotel California". Die Band prägte die sogenannte West Coast Music, eine vom Country geprägte, sehr melodische Stilrichtung des Rock.

Die Band spielte im Laufe der Jahrzehnte in unterschiedlichen Besetzungen. Meisner verließ die Band in den späten 70er Jahren.