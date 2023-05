von Jochen Siemens Auf seinem neuen Album und in einer Dokumentation erzählt Ed Sheeran davon, wie sich dunkle Wolken vor sein Leben schoben, als sich binnen weniger Tage alles für ihn änderte.

Es geht um nur vier Akkorde, also harmonische Tonfolgen, wie es in der Musik heißt. In etwa so was wie "dada-dadadum-daduda-dadadomda". Vier Akkorde jedenfalls soll Ed Sheeran 2014 für seinen großen Hit "Thinking Out Loud" bei einem anderen alten Lied, "Let’s Get It On" von Marvin Gaye, einfach abgeschrieben und damit geklaut haben. Das sagen zumindest die Erben von Ed Townsend, des Mitautors des Gaye-Songs, der 1973 ein Hit war.

100 Millionen Dollar wollen sie von Sheeran erklagen. Es ist eine komplizierte Sache mit ungewissem Ausgang, denn Richter sind keine Musikwissenschaftler und haben auch nur Allerweltsohren. Wenn also zwei Songs für sie verdammt ähnlich klingen, dann kann das teuer werden. Für Ed Sheeran.