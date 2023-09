von Eugen Epp Sänger Ed Sheeran platzte überraschend in eine Hochzeitszeremonie in Las Vegas und spielte einen Song. Sein Konzert in der Stadt fiel hingegen aus.

Eigentlich sollte die Braut der Anblick sein, der bei einer Hochzeit den Bräutigam ins Staunen versetzt. Anders lief es bei einer Trauung in Las Vegas: Da sorgte ein unverhoffter Gast für verblüffte Gesichter. Zur Entschuldigung des Bräutigams: Es war ein waschechter Popstar.

Niemand anders als Ed Sheeran nämlich betätigte sich als Hochzeitscrasher. Auf Instagram veröffentlichte der Brite ein Video seiner ungewöhnlichen Aktion: In der bekannten Little White Wedding Chapel, in der sich auch schon Prominente wie Bruce Willis and Demi Moore das Ja-Wort gaben, stand das Paar schon bereit, als plötzlich die Tür aufging und der Popstar mit seiner Gitarre hineinmarschierte. Der Bräutigam bekam kaum den Mund wieder zu.

Ed Sheeran: Konzert in Las Vegas wurde abgesagt

"Ich habe eine Hochzeit gecrasht und es war magisch", schrieb Sheeran dazu. Das Wort war mit Hintergedanken gewählt, denn das Lied, das der 32-Jährige den beiden als Ständchen sang, trug den Titel "Magical". Es ist ein Song von seinem neuen Album "Autumn Variations", das in diesem Herbst veröffentlicht werden soll. Sheeran hatte für das Liebeslied sogar noch einige Hintergrundsängerinnen mitgebracht – während das Brautpaar mit der Situaton leicht überfordert schien.

Am Ende plauschten Braut und Bräutigam aber noch entspannt mit dem Sänger, Sheeran unterschrieb sogar als Trauzeuge. Der Musiker gönnte sich eine kleine Ablenkung vom stressigen Alltag seiner Welttournee, bei der er einen kleinen Rückschlag hinnehmen musste: Seine Show in Las Vegas musste wegen Sicherheitsproblemen abgesagt werden. Der Aufenthalt in der Stadt wird Ed Sheeran also gleich aus mehreren Gründen im Gedächtnis bleiben.

Quelle: Ed Sheeran auf Instagram

Sehen Sie im Video: Damit hätten die Besucher des "The Roost Pubs" in Birmingham wohl nicht gerechnet. Gut gelaunt taucht Ed Sheeran auf und stellt sich prompt hinter die Zapfanlage. Beim Billard spielen begeistert der Sänger die Besucher mit einer spontan Gesangs- und Tanzeinlage.