Es sind Lieder wie "Jump", die den Gitarristen Eddie Van Halen und seine Band Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre weltberühmt machten. Van Halen, der mit seinen explosiven E-Gitarrensolos ein Millionenpublikum begeisterte, ist am Dienstag nach Angaben seiner Familie im Alter von 65 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Sein 29-jähriger Sohn Wolfgang, der selbst Bassist war und in den späten Jahren der Rockband beitrat, übermittelte die Nachricht über Twitter. Der gebürtige Niederländer war an Kehlkopfkrebs erkrankt. Eddie Van Halen wurde 1955 in Amsterdam geboren und hatte zunächst klassisches Klavier gelernt. Anfang der 60er Jahre zog er mit seiner Familie nach Los Angeles. In den USA wechselte Eddie zur Gitarre und gründete zusammen mit seinem Bruder Alex, der Schlagzeuger ist, seine ersten Bands. Mit Van Halen gelang den Brüdern zusammen mit Leadsänger David Lee Roth dann der Durchbruch. Ihr 1978 veröffentlichtes gleichnamiges erstes Album schloss auf Platz 19 der Billdboard-Charts ab und wurde somit zum erfolgreichsten Debütalbum des Jahrzehnts. Im Jahr 2012 wurde Eddie van Halen in einer Leserumfrage der Zeitschrift Guitar World zum größten Gitarristen aller Zeiten gewählt und steht in den Augen vieler Experten auf einer Ebene mit Jimi Hendrix, Eric Clapton oder Jimmy Page. Die Hard-Rock-Band mit Eddies explosiven Gitarrensolos ist mit ihren Songs wie "Jump" oder "Dance The Night Away" bis heute in den USA und in der Welt Kult.

