2005 adoptierte Rapper Eminem das Kind seiner Jugendliebe. Das ist nun 19 Jahre alt - und hat sich in einem TikTok-Video als non-binär geoutet.

Zu Beginn seiner Karriere machte Rapper Eminem mit Texten von sich reden, die von vielen als homophob und frauenfeindlich empfunden wurden. Insbesondere von der LGBT-Community wurde er als schwulenfeindlich eingestuft, da er in seinen Lyrics mehrfach Schwule mit Schimpfworten belegte.

Nun kann der als Marshall Bruce Mathers III geborene Künstler zeigen, wie es um seine Toleranz steht. Sein eigenes Kind hat sich in einem auf dem sozialen Netzwerk TikTok veröffentlichten Video als non-binär geoutet.

Stevie berichtet in dem Clip selbst, als Whitney auf die Welt gekommen zu sein. Mutter ist Kimberly Ann Scott, die Jugendfreundin und zweifache Ehefrau von Eminem. Der ist allerdings nicht der biologische Vater. Whitney wurde nach dem Ende von Eminems erster Ehe 2001 geboren. Vater ist Eric Hartter, ein Tattoo-Künstler, der 2019 starb. Nachdem sich Eminem und Kimberly wieder versöhnt hatten, adoptierte der Rapper das Kind, das fortan Whitney Mathers hieß. 2006 heirateten Eminem und Kim erneut - die Ehe hielt diesmal jedoch nur drei Monate.

Zu Beginn des Videos hört man zunächst ein Schluchzen. Whitney war nicht glücklich. Anhand von Bildern wird nun die Entwicklung hin zu Stevie gezeigt - immer versehen mit Pronomen. Anfangs steht unter den Fotos noch Whitney she/her. Was anzeigt, dass sich Stevie zu dem Zeitpunkt noch als Frau sah.

Irgendwann wechselt das Pronomen: Der Name lautet noch immer Whitney, doch nun steht dort they/she. Schließlich ändert sich auch der Name: Stevie und they/she. Doch auch damit ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Am Ende des rund 30-sekündigen Films steht Stevie zusammen mit "all pronouns" - also alle Pronomen. "Forever growing and changing" kommentiert Stevie den Beitrag. Stets wachsen und sich verändern.

Bei der Familie findet Stevies Entwicklung offenbar Zuspruch. Eminems biologische Tochter Hailie Jade, 25, Stevies Halbschwester, likte den Beitrag.

Verwendete Quelle: TikTok