von Eugen Epp Rapper Eminem liefert sich mit Spiderman ein Rap-Battle – auf dem Cover eines neuen Marvel-Comics. Für den Musiker ist das eine ganz besondere Ehre.

Eminem hat in seiner Karriere schon mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet (und sich auch mit einigen von ihnen gezofft). Mit einem echten Superhelden hatte es aber auch der Rapper noch nicht zu tun – zumindest bis jetzt. Denn der 50-Jährige schmückt das Cover eines neuen Marvel-Comics.

Dort steht er niemand Geringerem als Spiderman gegenüber und hält sich in typischer Rapper-Pose ein Mikrofon vor den Mund. Beide scheinen sich ein Rap-Battle zu liefern. Das Cover hat Eminem auf Instagram veröffentlicht. "Ich war schon immer ein riesiger Fan von Spider-Man, schon seit ich ein Kind war", sagt er. "Auf dem Cover zu sein und einen Battle gegen Spider-Man auszutragen ist also eine tolle Sache und eine große Ehre."

Spiderman-Cover erinnert an Eminem-Film "8 Mile"

Fans dürfte das Bild bekannt vorkommen. Es erinnert sehr an eine Schlüsselszene aus dem Film "8 Mile", der an Eminems Leben angelehnt ist. Darin tritt der Rapper, der sich selbst spielt, ebenfalls zum Battle an. Ein Zufall ist das natürlich nicht: "8 Mile" erschien vor 20 Jahren, das Spiderman-Cover ist tatsächlich auch eine Hommage an das Eminem-Biopic.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Rapper nicht der einzige Promi auf dem Cover ist (abgesehen von Spiderman natürlich). Im Publikum, das die beiden Duellanten beobachtet, sind weitere Superhelden zu sehen: Miles Morales, Daredevil, Luke Cage, und Ghost-Spider.

5000 Exemplare des Comics wurden im Online-Shop von Eminem angeboten. "Es gibt keinen Zweifel, dass die glücklichen Fans, die eine der Sonderausgaben ergattern, ein begehrtes Sammerstück besitzen werden", teilte Marvel mit. Und tatsächlich war die limitierte Auflage laut "The Popverse" innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wer jetzt noch an ein Titelbild mit Eminem und Spiderman kommen will, muss auf Verkaufsplattformen im Internet tief in die Tasche greifen. Dort werden bereits bis zu 2000 Dollar dafür verlangt.

Quellen: Eminem auf Instagram / "The Popverse"