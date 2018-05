Netta ist die Siegerin des Finals vom Eurovision Song Contest 2018. Die Sängerin trat in Lissabon am Samstagabend mit ihrem Song "Toy" für Israel an. Und nach ihrem Gewinn gab es auf den Straßen der israelischen Stadt Tel Aviv kein Halten mehr. Riesig war die Freude über diesen Erfolg: "Wir sind so glücklich. Es ist wie ein Sieg über all die Unterschiede, die es gibt." "Ihr Song spricht über alle. Und wir sind nun die glücklichsten Menschen im Universum. Und wir sind superstolz und danken Netta." "Dank dir Netta. Wir lieben dich." Der Deutsche Michael Schulte schaffte es mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" überraschend immerhin auf den vierten Rang.