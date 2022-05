Mit seinem Song "Space Man" landete er beim Eurovision Song Contest in Turin auf Platz zwei und sorgt in Großbritannien für eine neue ESC-Euphorie. Das müssen Sie über Musiker Sam Ryder wissen.

Er begeisterte das Publikum in Turin und lässt die Briten wieder vom ESC schwärmen: Der 32-jährige Sam Ryder holte beim Eurovision Song Contest mit seinem Song "Space Man" sensationell den zweiten Platz. Nach der Jurywertung lag der Musiker mit 283 Punkten sogar in Führung, nur durch die Zuschauerstimmen gewann am Ende die Ukraine deutlich. Trotzdem holte Ryder insgesamt 466 Punkte und damit für Großbritannien die beste Platzierung seit 1998.

Die einstige Siegernation musste in den vergangenen Jahren herbe Niederlagen einstecken, dümpelte oft nur auf den hinteren Rängen dahin. Der Kandidat des Vorjahres, James Newman, fuhr gar mit null Punkten nach Hause – ein Debakel. Auch 2019 hatte Großbritannien den letzten Platz belegt. 2020 war der ESC aufgrund der Coronapandemie abgesagt worden. Umso größer ist nun die Freude über den Triumph von Sam Ryder.

Der Musiker mit den langen blonden Haaren und der Vorliebe für Overalls wurde am 25. Juni 1989 in der Kleinstadt Maldon in der britischen Grafschaft Essex geboren. Seine Interesse für Musik entdeckte er angeblich, nachdem er als Elfjähriger ein Konzert der kanadischen Punkrockband Sum 41 besucht hatte. "Es gibt einige von uns, die sich noch an ihn erinnern. Er war ein sympathischer, frecher Junge. Meine Kollegin und ich halfen bei der Organisation der Talentshows und Musikveranstaltungen der Schule, und wir erinnern uns auch an seine Band, The Morning After", sagte eine ehemalige Lehrerin Ryders dem Lokalblatt "Essex Live".

Mit seiner Freundin führte Sam Ryder eine vegane Saftbar

Die Gruppe gründete Ryder im Alter von 19 Jahren. Später spielte er in wechselnden Bands, nahm in Nashville ein Soloalbum auf, verdingte sich als Hochzeitsmusiker, arbeitete auf dem Bau und eröffnete mit seiner langjährigen Freundin Lois Gaskin-Barber eine vegane Saft-Bar im britischen Coggeshall. 2019 machten sie den Laden mit dem schönen Namen "Lone Wolves Organic Juice Bar" wieder dicht.

Und dann kam der Corona-Lockdown im Jahr 2020. Ryder vertrieb sich die Zeit damit, auf seinem TikTok-Kanal Cover-Versionen bekannter Songs hochzuladen. Es ist etwas, das viele Musiker tun, doch der 32-Jährige hatte enormen Erfolg. Zwölf Millionen Menschen sahen seine Videos, darunter auch Stars wie Justin Bieber, Alicia Keys oder Elton John. Am Ende des Jahres 2020 war er der britische Künstler mit den meisten TikTok-Followern und erhielt einen Plattenvertrag.

Seinen Hit "Space Man", der ihn jetzt beim ESC auf den zweiten Platz katapultierte, schrieb er angeblich währen des Corona-Lockdowns in 15 Minuten. Der Titel wurde gemeinsam von der BBC und der Künstleragentur TaP Music, die auch Stars wie Dua Lipa und Lana Del Rey vertritt, als britischer ESC-Beitrag ausgewählt. Ryder bescherte Großbritannien nicht nur die beste ESC-Platzierung seit 1998 – damals belegt Sängerin Imaani ebenfalls den zweiten Platz – sondern der BBC auch Top Einschaltquoten. Zu Spitzenzeiten sahen 10,6 Millionen Menschen zu.

Fans, die Sam Ryder nun live erleben wollen, sei gesagt: Im Oktober kommt der 32-Jährige für vier Konzerte nach Deutschland.

Quelle: "Daily Mail", "Essex Live"