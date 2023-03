Und plötzlich sind es nur noch acht: Sängerin Alina Süggeler und ihre Band Frida Gold mussten kurzfristig ihre Teilnahme am deutschen ESC-Vorentscheid absagen. Die 37-jährige ist so schwer erkältet, dass sie ihre Stimme verloren hat und am Freitagabend nicht live auf der Bühne stehen kann. Dann geht in den MMC Studios in Köln die TV-Show "Unser Lied für Liverpool" über die Bühne. Acht Jurys aus acht verschiedenen Ländern und das Publikum entscheiden darüber, welcher Künstler Deutschland am 13. Mai beim ESC in Liverpool vertreten wird. Die ARD überträgt die Sendung erst sehr spät am Abend, ab 22.20 Uhr. Ein "programmplanerisches Experiment" nennt es der Sender selbst.

Der bekannteste Bewerber ums ESC-Ticket ist sicher Ballermann-Singer Ikke Hüftgold, der zuvor ein TikTok-Voting gewonnen hatte. Über die Teilnahme der anderen Interpreten hatte die ESC-Redaktion des NDR gemeinsam mit einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Experten entschieden. Von Pop, Folk, über Balladen bis hin zu Punk und Metal ist alles dabei.