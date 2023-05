Am Abend in Liverpool möchte die Hamburger Band Lord of the Lost endlich wieder etwas ESC-Ruhm in ihr Heimatland bringen. Das letzte gute Ergebnis für Deutschland hatte 2018 Michael Schulte geholt, der damals Platz vier erreichte. 2022 in Turin wurde Deutschland Letzter, ein Jahr zuvor vorletzter.

Laut Buchmachern dürften sich allerdings eher Schweden und Finnland Chancen auf den Sieg erhoffen. Für Schweden tritt die Sängerin Loreen und ihrem Song "Tattoo". Der finnische Kandidat Käärijä mit dem Song "Cha Cha Cha" tritt mit einer schrillen Bühnenshow auf.

Wegen des anhaltenden Kriegs kann der diesjährige ESC nicht im ESC-Siegerland Ukraine stattfinden. Die europäische Rundfunkunion EBU vergab die Ausrichtung deshalb an den Zweitplatzierten Großbritannien