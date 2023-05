von Christian Hensen und Ingo Scheel Den letztjährigen Eurovision Song Contest gewann die Ukraine mit großem Abstand. Für Deutschland versucht es in diesem Jahr die Hamburger Band Lord of the Lost. Die Favoriten kommen aus Finnland und Schweden.

Insgesamt 26 Länder treten in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool auf. Den Auftakt machte Österreich mit dem Song "Who the Hell Is Edgar?" von Teya & Salena. Deutschland folgt erst auf Platz 21, also vergleichsweise spät. Bis dahin sind immerhin die Favoriten der Buchmacher schon aufgetreten. Aktuell traut man der ehemaligen ESC-Siegerin Loreen mit ihrem Lied "Tattoo" für Schweden den Sieg am ehesten zu. Aber bereits 2022 hat gezeigt, dass vermeintlich klare Sieger am Ende doch nicht gewinnen – also bleibt es bis zuletzt spannend.