von Christian Hensen und Ingo Scheel Es ist entschieden: Loreen gewinnt den diesjährigen Eurovision Song Contest. Deutschland wurde sowohl von der Jury als auch vom Publikum abgestraft – letzter Platz. Sieger der Internetscherze ist unumstritten Kroatien.

Insgesamt 26 Länder traten in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool auf. Am Ende gewann Schweden. Die deutsche Band Lord of the Lost legte zwar einen überzeugenden Auftritt hin, erhielt aber insgesamt nur 18 Punkte – letzter Platz, Tabellenkeller! Unser Liveblog zum Nachlesen.