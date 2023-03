ESC-Aus für Frida Gold: Sängerin Alina Süggeler ist krank

von Julia Mäurer Statt neun werden nur noch acht Music-Acts beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" antreten: Sängerin Alina Süggeler und ihre Band Frida Gold fallen kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Bittere Nachricht für Sängerin Alina Süggeler und ihre Band Frida Gold: Wegen Krankheit müssen sie auf ihre Teilnahme am ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" verzichten. Das gab der Sender NDR in einer Pressemitteilung bekannt.

Bereits am zweiten Probentag konnte die Band nur kurz auf der Bühne stehen, da "Alina Süggeler sehr krank war und unter Fieber litt", teilte die Band mit. Die 37-Jährige hoffte, sich zu Hause zu erholen und mit Medikamenten wieder fit zu werden. "Leider war das Gegenteil der Fall, neben Fieber, Schüttelfrost und akuten Halsschmerzen hatte sie auch komplett ihre Stimme verloren. Der sofortige Arztbesuch hatte zur Folge, dass dieser sie für eine Woche krankschreiben musste und ihr absolute Bettruhe verordnete. Jegliche kurzfristigen medizinischen Maßnahmen hatten zu keinerlei akuten Besserung geführt, um einen Auftritt zu ermöglichen."

ESC-Absage für Frida Gold "ein Schock"

Für die Sängerin und alle Beteiligten sei die kurzfristige Absage "ein Schock und eine maßlose Enttäuschung". Frida Gold wollten gemeinsam mit acht anderen Künstlern am Freitagabend live in den MMC Studios in Köln auftreten und ihren Song "Alle Frauen in mir sind müde" ins ESC-Rennen schicken. Die von Flamenco-Klängen inspirierte Ballade ist ein Lobgesang auf alle Frauen und deren Kampf gegen Ungerechtigkeiten.

"Wir bedauern zutiefst, Frida Gold nicht im Wettbewerb zu haben. Ihr Song wäre mit seiner Musikfarbe einzigartig in der Show gewesen und bringt ein international relevantes Thema nahe. Wir wünschen Alina Süggeler, dass sie schnell wieder gesund wird!", sagte Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR.

An der Art des Votings ändert das Ausscheiden von Frida Gold nichts. Die verbleibenden acht teilnehmenden Acts Will Church, Patty Gurdy, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG werden zu 50 Prozent durch acht Jurys aus acht verschiedenen Ländern bewertet. Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum.

Die Sendung "Unser Lied für Liverpool" wird von Barbara Schöneberger moderiert und am 3. März ab 22.20 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Quelle: Pressemitteilung NDR