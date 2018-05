Hier das Resultat einer aktuellen Schnellumfrage in Lissabon vor dem Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests. Wer wird gewinnen? Die Antwort ist eindeutig unklar: "France", "Israel", "Ukraine", "Cyprus", etc. Das einzige, was wirklich bereits feststeht, sind die 26 Finalisten. Darunter auch der Deutsche Michael Schulte mit seinem Song "You Let Me Walk Alone". Er tritt als Nummer 11 an. Die ESC-Fans können dann am Samstagabend per Telefon oder SMS abstimmen. Und man darf gespannt sein, wer in diesem Jahr die Trophäe mit nach Hause nehmen darf.