Locken! Und sonst?Michael Schulte vertritt Deutschland beim ESC in Lissabon. Doch wer ist der 27-Jährige, der den Vorentscheid mit großem Vorsprung gewann? Am 30. April 1990 wird der Sänger in Eckernförde geboren. Seine Karriere beginnt 2008 auf Youtube. Dort begeistert Schulte mit Coverversionen – und sammelt über 40 Millionen Abrufe. Erfolgreichstes Video ist „Somebody That I Used to Know“ mit mehr als 4,4 Millionen Views. Ende 2011 tritt Schulte zum ersten Mal im Fernsehen auf: Bei „The Voice“ belegt er den dritten Platz. Sein Titel „Carry Me Home“ schaffte es sogar auf Platz acht der deutschen Charts. Im Herbst 2012 bringt Schulte sein erstes Album heraus. Neben weiteren Veröffentlichungen versucht er sich auch als Schauspieler in der ZDFneo-Serie „neoManiacs“. Jetzt ruht auf Michael Schultes Schultern eine große Last: Er soll die ESC-Schmach der letzten Jahre für Deutschland vergessen machen.