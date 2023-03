von Matthias Schmidt Der messerscharfe Elektro-Pop von Fever Ray schneidet in die Seele. Nach fünf Jahren Pause erscheint nun das neue Album "Radical Romantics".

Wer sich in den letzten Jahren ein wenig mit elektronischer Popmusik beschäftigt hat und nicht bei Ultravox oder New Order hängen geblieben ist, den hat die Stimme von Karin Dreijer Andersson ein Stück des Weges begleitet. Obwohl "begleitet" hier das falsche Wort ist. Ihr Organ, ihre Vokalmodulationen – von sanften Wiegenliedern bis zu fiebrigen Klagegesängen und gewisperter Schwermut – zielen direkt in die Eingeweide und schmiegen sich an die wunden Stellen des Herzens. Eine düstere Schwester von Björk und Kate Bush.