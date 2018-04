Fans von Fleetwood Mac ("Rumours") müssen sich bei der bevorstehenden Tour auf zwei neue Gesichter in der Band einstellen: Die Musiker Mike Campbell, ehemaliger Gitarrist von Tom Petty & the Heartbreakers, und Neil Finn, Frontmann von Crowded House, sind von nun an mit von der Partie. Sie ersetzen das langjährige Bandmitglied Lindsey Buckingham (68).



In einem offiziellen Statement, das unter anderem "CNN" vorliegt, heißt es, dass der Gitarrist und Songwriter bei der bevorstehenden Tour nicht mit der Band auftreten werde: Man wünsche Lindsey "das Allerbeste". Das US-Magazin "Rolling Stone" berichtet indessen, dass Buckingham gefeuert worden sei. Grund dafür soll eine Meinungsverschiedenheit über die Tour gewesen sein.

"Die richtige Kombination"

Mit den beiden Neuzugängen Campbell und Finn werde die Band bei den Konzerten "alle Hits spielen, die die Fans lieben", doch auch Überraschungen werden auf das Publikum warten, geht aus dem offiziellen Statement von Fleetwood Mac hervor. Mick Fleetwood (70) erklärte zudem, dass die Chemie mit den beiden Musikern gleich gestimmt habe und es "die richtige Kombination" sei. Es sei zwar etwas Neues, beinhalte aber dennoch den "unverwechselbaren Mac-Sound".

Lindsey Buckingham war seit 1974 Teil von Fleetwood Mac. Von ihm stammen einige der denkwürdigsten Lieder, wie "Go Your Own Way" oder "Second Hand News". 1987 hat er die Band bereits zum ersten Mal verlassen, kehrte jedoch Mitte der 1990er Jahre zurück und ging seitdem wieder mit ihnen auf Tour. Nebenbei war er auch als Solokünstler unterwegs.