Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins hat die Band Foo Fighters nun einen Nachfolger an den Drums bekannt gegeben. Im Juni soll ein neues Album rauskommen.

Die US-Rockband Foo Fighters hat nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im März 2022 nun einen Nachfolger benannt. Der amerikanische Drummer Josh Freese, 50, soll Hawkins' Platz am Schlagzeug einnehmen, gab die Band um Frontmann David Grohl , 54, am Sonntag (Ortszeit) bei einem Livestream-Event bekannt. Freese spielte zuvor unter anderem mit Künstlern und Bands wie The Vandals, Devo, Danny Elfman, Nine Inch Nails, Sting und Offspring.

Für den 2. Juni hat die Band mit "But Here We Are" ein neues Album angekündigt – das erste nach dem Tod von Hawkins, der im März vorigen Jahres auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden wurde.

Foo Fighters: Neuer Drummer steht fest

Ab kommender Woche gehen die Foo Fighters auf Tournee. Anfang Juni werden sie als einer der Headliner bei "Rock im Park" in Nürnberg und bei dem Zwillingsfestival "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel erwartet.

Bei zwei Gedenkkonzerten im vorigen September wurde Hawkins' Platz von verschiedenen Musikern eingenommen, darunter Freese, Travis Barker von Blink-182, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und Hawkins' Sohn Shane.